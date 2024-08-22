عقب بلاغ بوجود قنبلة.. الهند تعلن حالة الطوارئ في مطار تريفاندروم الدولي بولاية كيرلا

وأفادت مصادر بمطار تريفاندروم -حسب ما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم- بأن الطائرة التي كانت تُقل 135 راكبًا، هبطت بسلام في المطار صباحًا بالتوقيت المحلي للهند، وتم إجلاء الركاب من الطائرة ونقلها إلى منطقة معزولة؛ موضحة أن الطيار أبلغ بتلقي تهديد بوجود قنبلة عند اقتراب الطائرة من مطار تريفاندروم.