عقب بلاغ بوجود قنبلة.. الهند تعلن حالة الطوارئ في مطار تريفاندروم الدولي بولاية كيرلا

أعلنت السلطات الهندية حالة الطوارئ في مطار تريفاندروم الدولي بولاية كيرلا، عقب ورود تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الهند قادمة من مدينة مومباي.
وأفادت مصادر بمطار تريفاندروم -حسب ما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم- بأن الطائرة التي كانت تُقل 135 راكبًا، هبطت بسلام في المطار صباحًا بالتوقيت المحلي للهند، وتم إجلاء الركاب من الطائرة ونقلها إلى منطقة معزولة؛ موضحة أن الطيار أبلغ بتلقي تهديد بوجود قنبلة عند اقتراب الطائرة من مطار تريفاندروم.
وأشارت المصادر إلى أن العمليات في المطار لم تتأثر بالأمر؛ مشيرة إلى أنهم في انتظار المزيد من التفاصيل حول مصدر هذا التهديد.