توقعات جوية خاطئة تطيح بعالِمَيْ أرصاد في دولة أوروبية من منصبيهما!

في عام 2006، طغت عاصفة عنيفة على الاحتفالات في اليوم الوطني بعدما تسببت في مقتل خمسة أشخاص وإصابة مئات الأشخاص، ما أثار الذعر بين أكثر من مليون شخص تجمعوا لمشاهدة العرض على ضفاف نهر الدانوب.