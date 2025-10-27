باحثون يكتشفون بكتيريا تعيد تدوير البطاريات وتحول النفايات الإلكترونية إلى موارد قيمة

وأوضحت الدراسة أن البكتيريا “Acidithiobacillus ferrooxidans” تستخدم الحديد الموجود في البطاريات داخل بيئة حمضية، مما يؤدي إلى إذابة المكونات وتحويلها إلى محلول مغذٍ يمكن استخراج الكاثودات منه لاستخدامها في تصنيع بطاريات جديدة، دون الحاجة إلى مواد كيميائية سامة مثل الكبريتات.