باحثون يكتشفون بكتيريا تعيد تدوير البطاريات وتحول النفايات الإلكترونية إلى موارد قيمة

اكتشف باحثون من كلية بوسطن نوعًا من البكتيريا القادرة على التغذي على مكونات البطاريات المستهلكة والنفايات الإلكترونية، في خطوة علمية ثورية تفتح آفاقًا جديدة لإعادة التدوير البيئي المستدام.
وأوضحت الدراسة أن البكتيريا “Acidithiobacillus ferrooxidans” تستخدم الحديد الموجود في البطاريات داخل بيئة حمضية، مما يؤدي إلى إذابة المكونات وتحويلها إلى محلول مغذٍ يمكن استخراج الكاثودات منه لاستخدامها في تصنيع بطاريات جديدة، دون الحاجة إلى مواد كيميائية سامة مثل الكبريتات.
وأشارت إلى أن هذه التقنية تمثل طريقة أكثر أمانًا واقتصادية وصديقة للبيئة في إعادة تدوير البطاريات، خصوصًا مع تزايد الطلب العالمي على البطاريات وتنامي مشكلة تراكم النفايات الإلكترونية.
وبيّنت الدراسة أن نجاح هذه البكتيريا في تحويل مواد البطاريات إلى محلول مغذٍ صالح لإعادة الاستخدام لا يسهم فقط في تقليل النفايات، بل يتيح إنتاج كاثودات لبطاريات جديدة تتمتع بكفاءة مماثلة للبطاريات التقليدية، ما يؤكد إمكانات الطبيعة في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلات التكنولوجيا الحديثة.