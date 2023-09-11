ارتفاع حصيلة الضحايا.. 2862 قتيلاً حصدهم الزلزال المدمر بالمغرب

وفي التفاصيل، قالت الوزارة في بيان: "إلى حدود الساعة السابعة مساء الاثنين (18:00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2862 شخصاً، تم دفن 2854 منهم"، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2562 مصاباً، بحسب فرانس برس.