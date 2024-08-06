صورة "سيلفي" تنتهي بفتاة في وادٍ سحيق.. شاهد ما حدث معها بعد السقوط

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الشرطة إن الشابة كانت تزور شلال ثوسيجار في الولاية الواقعة غربي الهند برفقة مجموعة من الأصدقاء، عندما توقفوا لالتقاط بعض الصور.