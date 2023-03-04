اتهام موظف بالقنصلية الإسرائيلية في نيويورك بمحاولة القتل

وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، فإن موظف القنصلية البالغ من العمر 24 عامًا هاجم في 26 فبراير الفائت رجلاً (42 عامًا) خارج ملهى ليلي في المدينة بإبريق زجاجي، وضربه مرات عدة على رأسه ولم يتوقف إلا عندما انكسر الإبريق، وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ والعديد من الجروح.