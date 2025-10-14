بجرعة منخفضة وفاعلية عالية.. دراسة: مضاد حيوي جديد يحارب بكتيريا الأمعاء الخطيرة ويحافظ على البكتيريا النافعة

توصل باحثون في جامعة لايدن الهولندية إلى تطوير مضاد حيوي جديد أطلقوا عليه اسم "EVG7"، قادر على مكافحة بكتيريا الأمعاء الخطيرة المعروفة باسم "المطثية العسيرة" (Clostridium difficile)، وذلك بجرعات أقل بكثير من المضادات المتاحة حاليًا، مع تقليل ملحوظ لاحتمالات عودة العدوى.
ووفقًا لتقرير على موقع "Medical Xpress"، تُعد بكتيريا "المطثية العسيرة" من البكتيريا المعوية المزمنة التي تسبب أمراضًا خطيرة، خاصة بين كبار السن وذوي المناعة الضعيفة، حيث تؤدي إلى إسهال شديد نتيجة السموم التي تفرزها. المشكلة الأكبر في العلاجات الحالية – بحسب الباحثة الرئيسية إلما مونس – هي أن "البكتيريا قد تعود بعد أسابيع قليلة من العلاج بسبب الأبواغ التي تتركها، والتي تتطور لاحقًا إلى بكتيريا جديدة".
ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة "Nature Communications"، أظهر المضاد الجديد في تجارب أجريت على الفئران نتائج مذهلة؛ إذ لم يقتل البكتيريا الضارة فحسب، بل حافظ أيضًا على البكتيريا النافعة في الأمعاء.
وتوضح مونس: "الجرعة المنخفضة من (EVG7) أبقت معظم البكتيريا المفيدة سليمة، مما ساعد في منع عودة العدوى". كما أن المضاد يبدو أقل عرضة لإثارة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، على عكس ما قد يتوقعه البعض من استخدام جرعات منخفضة.
ورغم النتائج الواعدة، تشير مونس إلى أن التحدي الأكبر يكمن في جذب التمويل اللازم لمواصلة الأبحاث، حيث تقول: "شركات الأدوية تحقق أرباحًا أقل من المضادات الحيوية مقارنة بأدوية مثل أدوية السرطان، لذا فإن الاهتمام محدود". ويتوقع أن تبدأ التجارب على البشر خلال بضع سنوات في حال توفر الدعم الكافي.