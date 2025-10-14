بجرعة منخفضة وفاعلية عالية.. دراسة: مضاد حيوي جديد يحارب بكتيريا الأمعاء الخطيرة ويحافظ على البكتيريا النافعة

ووفقًا لتقرير على موقع "Medical Xpress"، تُعد بكتيريا "المطثية العسيرة" من البكتيريا المعوية المزمنة التي تسبب أمراضًا خطيرة، خاصة بين كبار السن وذوي المناعة الضعيفة، حيث تؤدي إلى إسهال شديد نتيجة السموم التي تفرزها. المشكلة الأكبر في العلاجات الحالية – بحسب الباحثة الرئيسية إلما مونس – هي أن "البكتيريا قد تعود بعد أسابيع قليلة من العلاج بسبب الأبواغ التي تتركها، والتي تتطور لاحقًا إلى بكتيريا جديدة".