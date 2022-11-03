اكتشاف مروع.. العثور على 21 جثة في منجم بجنوب إفريقيا واثنتان بالفوهة!

وقالت الشرطة إنها عثرت على 19 جثة بعد ظهر الأربعاء، وجثتين أخريين صباح اليوم الخميس، وأضافت أنها تشتبه في نقل الجثث إلى المكان الذي عُثر عليها فيه داخل منجم خاص.