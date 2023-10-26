مقتل 16 شخصًا وإصابة العشرات في حوادث إطلاق نار بولاية "مين" الأمريكية

وعلى إثر الحادث، حذّر المسؤولون المحليون في مدينة أوبرن المجاورة، التي تبعد عن ليوستون 3 كلم فقط، من أن هناك حادث إطلاق نار مستمرًّا، ودعت السكان للحذر.