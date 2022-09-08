حول العالم في صورة: "شجرة النار" في كاليفورنيا.. ما قصة هذا المشهد السريالي؟

واشتعل الحريق قبل يومين في المنطقة، وانتشر سريعاً فوق الغطاء النباتي الجاف في جنوب كاليفورنيا ليقضى على نحو 9 آلاف فدان من الأراضي، واحتراق عدد من المباني، فيما تسبب في مقتل شخصين، وإصابة شخص، كما أدى إلى إجلاء المئات من منازلهم، فضلاً عن صدور أوامر بإجلاء آلاف المنازل الأخرى.