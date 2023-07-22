خيال ودموع وصحافة عالمية.. شاهد لماذا جاءوا بميسي إلى الدوري الأمريكي

جدير بالذكر أن أسعار تذاكر حضور مباريات فريق "إنتر ميامي" خارج ملعبه قد زادت كثيرًا منذ إعلان ليونيل ميسي عن عزمه الانضمام للفريق؛ حيث تجاوز سعر أرخص تذكرة مشاهدة لـ"إنتر ميامي" وهو يلعب ضد فريق "لوس أنجلوس كلوب" في سبتمبر المقبل 450 دولارًا على موقع منصة إعادة البيع "سيت غيك" (SeatGeek)؛ في حين تبلغ أسعار مباريات فريق "لوس أنجلوس" الأخرى أقل من 40 دولارًا.