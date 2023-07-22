خيال ودموع وصحافة عالمية.. شاهد لماذا جاءوا بميسي إلى الدوري الأمريكي

بطريقة خيالية ودموع من مالك النادي وتغطية كثيفة من الصحافة العالمية، هكذا بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته مع فريقه الجديد "إنتر ميامي"، بعدما قاد الفريقَ للفوز على نادي "كروز أزول" المكسيكي 2- 1 في كأس الدوريات.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، سجّل ميسي هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وشارك ميسي في الشوط الثاني بديلًا في لحظة تاريخية لجمهور النادي الأمريكي، عندما قرر المدرب تاتا مارتينو إشراكه في الدقيقة 54.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى التعادل 1- 1، أحرز النجم الأرجنتيني هدفًا في الوقت القاتل من ركلة حرة مباشرة.
وعقب إحراز الهدف، توجهت الكاميرات نحو ديفيد بيكهام، أحد ملاك النادي الأمريكي، الذي اغرورقت عيناه بالدموع، فرحًا بهدف ميسي.
وعقب المباراة، أصبح ميسي وإنتر ميامي عنوانًا لتغطية كثيفة في الصحافة العالمية.
جدير بالذكر أن أسعار تذاكر حضور مباريات فريق "إنتر ميامي" خارج ملعبه قد زادت كثيرًا منذ إعلان ليونيل ميسي عن عزمه الانضمام للفريق؛ حيث تجاوز سعر أرخص تذكرة مشاهدة لـ"إنتر ميامي" وهو يلعب ضد فريق "لوس أنجلوس كلوب" في سبتمبر المقبل 450 دولارًا على موقع منصة إعادة البيع "سيت غيك" (SeatGeek)؛ في حين تبلغ أسعار مباريات فريق "لوس أنجلوس" الأخرى أقل من 40 دولارًا.
كما تضاعفت أعداد متابعي إنتر ميامي على مواقع التواصل 10 مرات بعد انتقال ميسي؛ وهو ما يؤكد في النهاية السبب الذي من أجله جاءوا بميسي إلى الدوري الأمريكي.