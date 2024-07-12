انهيار أرضي في نيبال يطمر حافلتَي ركاب.. و60 شخصاً في عِداد المفقودين

وغالبا ما تؤدي الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار في نيبال خلال الفترة من شهر يونيو إلى سبتمبر، إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.. وفي الوقت نفسه، تعد الأمطار مصدراً مهماً للزراعة في بلد يبلغ تعداد سكانه 30 مليون نسمة.