بعد ثورة أحدثها في عالم الأسلحة.. وفاة "غلوك" مخترع المسدس الذي يحمل اسمه

توفي صانع المسدسات النمساوي غاستون غلوك عن عمر يناهز 94 عاماً، وفق ما أعلنت عنه شركته أمس الأربعاء، وذلك بعد مسيرة أحدث خلالها ثورة في عالم الأسلحة من خلال القطعة البلاستيكية الصغيرة.