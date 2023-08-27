بالفيديو.. جلسة لشرب الشاي تنتهي بكارثة في قطار بالهند

وتضم الهند شبكة سكك حديدية هي من بين الأكبر في العالم. وشهدت الكثير من الكوارث في السنوات الماضية؛ إلا أن أسوأها كان عام 1981، عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرًا في ولاية بيهار، وسقط في نهر أسفل الجسر، موديًا بحياة 800 شخص.