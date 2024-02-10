مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 148 شخصاً.. فيديو: انتشال طفلة بعد 4 أيام من انهيار أرضي في الفلبين

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، ذكرت شبكة "أيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أن الطقس السيئ يعرقل جهود الإنقاذ إلا أن فرق البحث متفائلة إزاء العثور على مزيدٍ من الأحياء بعد انتشال طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على قيد الحياة بعدما قضت 4 أيام تحت الأنقاض.