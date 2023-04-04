غرامة 3.2 مليون دولار بحق "تسلا" بسبب اتهامات عنصرية

ويعتبر الحكم القضائي الأخير، تخفيضًا بنسبة 98% عن العقوبة الصادرة بحق تسلا في 2021، والتي بلغت 137 مليون دولار، حيث اعتبر القاضي عن الحكم الأخير مبالغ فيها، وقرر منح دياز 3 ملايين دولار كتعويضات عقابية و175 ألف كتعويض عن الضيق النفسي.