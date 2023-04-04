غرامة 3.2 مليون دولار بحق "تسلا" بسبب اتهامات عنصرية

أصدرت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية قرارًا بتغريم شركة "تسلا" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك نحو 3.2 مليون دولار أمريكي، بسبب قضية عنصرية.
وأظهر الحكم القضائي أن تسلا متورطة في قضية تحرش عنصري بحق أوين دياز العامل الأسود السابق التابع للشركة.
ووجدت المحكمة أن دياز، الذي كان يعمل مشغل مصاعد في تسلا في الفترة من 2015 إلى 2016 بمصنعها في فيرمونت، تعرض لبيئة عمل معادية عنصرية.
ويعتبر الحكم القضائي الأخير، تخفيضًا بنسبة 98% عن العقوبة الصادرة بحق تسلا في 2021، والتي بلغت 137 مليون دولار، حيث اعتبر القاضي عن الحكم الأخير مبالغ فيها، وقرر منح دياز 3 ملايين دولار كتعويضات عقابية و175 ألف كتعويض عن الضيق النفسي.
وعلق إيلون ماسك على الحكم القضائي بقوله: "لو سُمح لنا بتقديم أدلة جديدة، فإن الحكم سيكون صفرًا".
وأضاف بقوله "هيئة المحلفين بذلت قصارى جهدها بالمعلومات التي كانت بحوزتها، وأنا أحترم القرار".