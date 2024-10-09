"تأخر 50 عامًا فقط".. سيدة تتلقى ردًا على طلب توظيف في 2024

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، صُدمت "هودسون"، التي تقدمت بطلب للحصول على الوظيفة في يناير 1976، عندما فتحت بريدها واكتشفت الرسالة، مصحوبة بملاحظة مكتوبة بخط اليد، تقول: "تأخر التسليم من مكتب بريد ستينز. تم العثور على (المظروف) خلف درج بالمكتب، لقد تأخر نحو 50 عامًا فقط"!