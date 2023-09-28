"المتحف البريطاني" يناشد الجمهور مساعدته لاستعادة مئات القطع الأثرية المفقودة

وأعلن المتحف في 16 أغسطس أن شرطة العاصمة تُحَقق في "عدد من القطع" التي تَبَين أنها "مسروقة أو مفقودة أو تالفة"، ويناشد الآن أي شخص ربما رأى القطع أن يتصل به.