فيديو طريف.. لاعب غولف محترف يفقد أعصابه لأغرب سبب

في واقعة طريفة، وثّق مقطع فيديو حالة الإحباط والغضب التي تملكت نجم الغولف الهولندي، جوست لوتين، في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، بعد أن عَلِقت 3 من مضاربه بين أغصان شجرة عالية.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، كان "لوتين" غاضباً من أدائه في الجولة الأخيرة من البطولة عندما ألقى المضرب، ليعلق دون قصد منه بين أغصان شجرة شاهقة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً نشره الحساب الرسمي لجولة دبي العالمية، يظهر فيه "لوتين" وهو يحاول استعادة مضربه من خلال رمي مضربين آخرين على أمل إسقاطه، لكن النتيجة كانت أن المضارب الثلاثة أصبحت عالقة بعيداً عن متناول يديه.
وأظهر المقطع المصور رجلاً يرتدي قميصًا أزرق، يحاول تسلق الشجرة وهز أغصانها من أجل تحرير تلك المضارب.
في نهاية المطاف ركل لوتين، البالغ من العمر 37 عامًا، حقيبة معداته، معرباً عن شعوره بالإحباط.
ولاحقاً، قال "لوتين" في تصريحات إعلامية: "لقد حاولت استعادة المضرب عن طريق رمي بعض المضارب الأخرى على أغصان الشجرة، لكن النتيجة أنني خسرت 3 مضارب".
وأوضح أنه تابع المنافسة مع 11 مضرباً، علماً أن مضارب هذا النوع من الرياضة متعددة الأحجام والأطوال، ويختار اللاعب الأنسب منها بحسب ابتعاد الكرة عن الحفر.
وحسب موقع "الحرة"، تمكن أحد المتطوعين في البطولة من تحرير المضارب وإعادتها إلى لاعب الغولف في الوقت المناسب لاستخدامها في خط الدفاع التسعة.
واحتل "لوتين" المركز الثالث، ليخسر بـ 18 تسديدة خلال بطولة نهاية الموسم لرياضة الغولف، التي أقيمت في دبي. وعن ذلك يقول لوتين: "لقد خسرت البطولة وألقيت بمضربي ليعلق بالشجرة.. وهذا يلخص أسبوعي بشكل بليغ".
يشار إلى أن النجم الدنماركي، نيكولاي هوغارد، هو مَن فاز بالبطولة.