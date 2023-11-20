فيديو طريف.. لاعب غولف محترف يفقد أعصابه لأغرب سبب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً نشره الحساب الرسمي لجولة دبي العالمية، يظهر فيه "لوتين" وهو يحاول استعادة مضربه من خلال رمي مضربين آخرين على أمل إسقاطه، لكن النتيجة كانت أن المضارب الثلاثة أصبحت عالقة بعيداً عن متناول يديه.