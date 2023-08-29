التقطته كاميرا مراقبة بالكويت.. شاهد لحظة وقوع حادث "الفاشينستا" المروع

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب في إلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).