التقطته كاميرا مراقبة بالكويت.. شاهد لحظة وقوع حادث "الفاشينستا" المروع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يوثق حادث "الفاشينستا" المروع في الكويت، والذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 2.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت يوم الأحد، حبس الفاشنيستا "ف. ا" المتسببة في الحادث المروع فجر الخميس، لمدة 10 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي؛ تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب في إلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).
كما ذكرت أنه تم الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها، وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري، وقد باشرت أعمالها من يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2023.
فيما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادث المروري المأساوي وقع فجر يوم الخميس الموافق 24/ 8/ 2023 في تمام الساعة 3:17 صباحًا على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم، وقد تم نقلهم للمستشفى ولا يزالون يتلقون العلاج.
أتى ذلك، بعدما انتشر فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر حادثًا مروريًّا وقع بسيارة بنتلي، تقودها الشابة "ف. أ"؛ مما أثار غضب الشارع الكويتي.
يشار إلى أن "ف. أ" هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عامًا، وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.