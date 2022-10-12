مقتل ضابطَيْ شرطة في اشتباك مسلح في ولاية أونتاريو الكندية

أصدرت الشرطة الكندية بيانًا، أعلنت فيه مقتل اثنين من ضباطها والمهاجم، في اشتباك مسلح وقع في أحد مباني مدينة إنيسفيل في ولاية أونتاريو، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وفي التفاصيل، أوضح البيان أن رجال الشرطة استجابوا لاتصال هاتفي، يفيد بوقوع شجار في أحد المباني، وعند وصولهم إلى المكان باشر الجاني بإطلاق النار باتجاههم؛ ما أدى إلى مقتله، وإصابة 2 من رجال الشرطة بجروح بالغة؛ نُقلا إثرها إلى المشفى.
وأضاف البيان بأن أحد المتوفيَيْن توفي في طريقه إلى المشفى، أما الآخر فكان في حالة حرجة، وتم إعلان وفاته لاحقًا.