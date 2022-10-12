مقتل ضابطَيْ شرطة في اشتباك مسلح في ولاية أونتاريو الكندية

وفي التفاصيل، أوضح البيان أن رجال الشرطة استجابوا لاتصال هاتفي، يفيد بوقوع شجار في أحد المباني، وعند وصولهم إلى المكان باشر الجاني بإطلاق النار باتجاههم؛ ما أدى إلى مقتله، وإصابة 2 من رجال الشرطة بجروح بالغة؛ نُقلا إثرها إلى المشفى.