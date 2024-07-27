من أجل مشاهدات "يوتيوب".. هذا الفيديو قد يتسبّب بالسجن 14 عامًا لمراهق أمريكي

يواجه مراهقٌ أمريكي عقوبةَ السجن لمدة قد تصل إلى 14 عامًا، بعدما اتهمته سلطات ولاية نبراسكا، يوم الأربعاء الماضي، بتعمُّد التسبب في حادث خروج قطار عن مساره؛ للانفراد بتسجيل مقطع فيديو ونشره على موقع "يوتيوب"؛ وهو ما تسبّب بأضرار مادية جسيمة.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست": قامت سلطات ولاية نبراسكا بمصادرة هاتف جوال وفيديو بدقة "4K" من المراهق، الذي لم يكشف عن هويته، وذلك بعد أن حصل محقق من شركة "BNSF" للسكك الحديدية على أمر تفتيش، إثر حادثة خروج قطار عن مساره في بلدة "بينيت" في "نبراسكا".
وفي التحقيقات قال قائد القطار للمحققين: إنه في 21 أبريل خرجت قاطرتان وخمس عربات عن المسار دون أن تنقلب، بعد اصطدامها بقاطرة فارغة؛ مما تسبب في أضرار بلغت قيمتها 350 ألف دولار.
وقال: إن القاطرة كانت تسير باتجاه الشرق، وعندما اقتربت من تقاطع اكتشف أن محول القضبان كان منحرفًا؛ ما أدى إلى انحراف القطار عن مساره، وعلى الرغم من محاولة قائد القطار التوقف الطارئ فإنه لم يتمكّن من ذلك قبل الوصول إلى المحول.
وعند التحقيق في موقع الحادث ظهر صبيّ يبلغ من العمر 17 عامًا، وسأل عن خروج القطار عن مساره، وأوضح أنه سجل الحادث على هاتفه المحمول.
وقال للسلطات: "من الواضح أن المحول تم تحويله في الاتجاه الخاطئ"، مشيرًا إلى السبب المحتمل للحادث.
عرض الفيديو الذي سجله المراهق المشهد قبل وأثناء وبعد الحادث؛ ما دفع السلطات لمزيد من التحقيق.
وبعد ثلاثة أيام من الحادث حصل المحققون على لقطات من كاميرات مراقبة تظهر سيارة "بويك بارك أفينيو" موديل 1996 في المنطقة، وتعرفوا على المراهق وهو يسير باتجاه المحول ويعود إلى سيارته.
وأظهرت لقطات أخرى المراهق يقود سيارته باتجاه الجنوب على شارع مونرو؛ حيث قام بضبط حامل الكاميرا، ثم ذهب إلى موقف سيارات لتسجيل الحادث.
وأكد المحققون أن فيديو الحادث تم نشره على حساب "يوتيوب" يُعتقد أنه مرتبط بالمراهق.
وحسب الصحيفة: وجهت السلطات للصبي تهمتَي التخريب الجنائي والتسبب في أضرار تزيد قيمتها عن 5000 دولار، وكلاهما جرائم جنائية، وقد تشمل العقوبات غرامة قدرها 15 ألف دولار، وما يصل إلى السجن سبع سنوات عن كل تهمة.
وقدمت سلطات التحقيق طلبًا من أجل نقل القضية من محكمة الأحداث إلى المحكمة الجنائية.