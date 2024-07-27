من أجل مشاهدات "يوتيوب".. هذا الفيديو قد يتسبّب بالسجن 14 عامًا لمراهق أمريكي

وقال: إن القاطرة كانت تسير باتجاه الشرق، وعندما اقتربت من تقاطع اكتشف أن محول القضبان كان منحرفًا؛ ما أدى إلى انحراف القطار عن مساره، وعلى الرغم من محاولة قائد القطار التوقف الطارئ فإنه لم يتمكّن من ذلك قبل الوصول إلى المحول.