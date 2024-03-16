الكويت.. 4 مراسيم وقرارات بسحب الجنسية من 26 شخصًا لأسباب مختلفة

وحسب صحيفة "القبس": جاءت المراسيم بناء على قانون الجنسية الذي ينصّ "على سحب الجنسية إذا كانت قد منحت عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، و"سحب الجنسية إذا حكم على الشخص خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة".