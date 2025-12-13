مركز الفلك الدولي : سماء المنطقة تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة

وقال المهندس محمد شوكت عودة ، مدير مركز الفلك الدولي ، عضو منظمة الشهب الدولية : إن شهب التوأميات تظهر كل عام ما بين 04 و17 ديسمبر، وتصل الذروة (أكبر عدد من الشهب) يوم 14 ديسمبر، وفي هذا العام ستحدث الذروة يوم الأحد 14 ديسمبر في الساعة 08 صباحًا بتوقيت غرينتش، وقد شهد موعد الذروة تذبذبًا بسيطًا خلال العقدين الماضيين، إلا أن الذروة خلال هذه الفترة حدثت في موقع الأرض حول الشمس الذي يوافق هذا العام الوقت ما بين الساعة 15 عصرًا بتوقيت غرينتش من يوم السبت إلى الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش من يوم الأحد، مما يجعل ليلة السبت على الأحد هي الأنسب لمشاهدة هذه الشهب. ومن العوامل الإيجابية في زيادة عدد الشهب يوم الذروة هو غياب القمر عن السماء معظم الليل.