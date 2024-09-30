ارتفاع الإصابات بجدري القرود في 15 دولة إفريقية

وأشارت المنظمة إلى تسجيل 402 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، فيما لا تزال هناك تحديات تواجه الاختبار والتشخيص والتأكّد من حالات الإصابة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وحيث تتسبّب الإصابات بسلالة lb MOXV في تفشي المرض وخاصة في مقاطعة كيفو، وتتركز الوفيات في مقاطعات: أكواتور وسانكورو وتشوابا وتشوبو.