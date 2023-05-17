مكافأة 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه.. أمريكا تبحث عن "هاكر" روسي

وذكرت وزارة الخزانة أن "ماتفييف كان صريحًا بشأن أنشطته غير القانونية، وأعلن في مقابلة عامة، مسؤوليته عن نشر بيانات الشرطة المسروقة على الإنترنت، وذكر أن السلطات الروسية ستتسامح مع أنشطته غير المشروعة؛ شريطة أن يظل مواليًا لروسيا".