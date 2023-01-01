فيديو صادم.. شاهد ما فعلته امرأة بطفل في مترو أنفاق مدينة أمريكية

وحسب الفيديو الذي بثته صحيفة "نيويورك بوست" على موقعها، يظهر المقطع المصور مجموعة من الركاب على رصيف القطار في انتظار قدوم المترو، فجأة اندفعت امرأة من بين الركاب، وبلا أي مبرر دفعت الطفل الصغير، الذي كان يقف برفقة والدته من على رصيف محطة مترو الأنفاق، ليقع بوجهه على قضبان المترو.