فيديو صادم.. شاهد ما فعلته امرأة بطفل في مترو أنفاق مدينة أمريكية

وثقت كاميرات المراقبة فيديو صادمًا في مترو أنفاق مدينة بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريجون الأمريكية، حيث حاولت سيدة دفع طفل صغير ليسقط تحت عجلات المترو.
وحسب الفيديو الذي بثته صحيفة "نيويورك بوست" على موقعها، يظهر المقطع المصور مجموعة من الركاب على رصيف القطار في انتظار قدوم المترو، فجأة اندفعت امرأة من بين الركاب، وبلا أي مبرر دفعت الطفل الصغير، الذي كان يقف برفقة والدته من على رصيف محطة مترو الأنفاق، ليقع بوجهه على قضبان المترو.
وبسرعة استطاع رجال الأمن إنقاذ الطفل وتوقيف المشتبه بها في الواقعة المخيفة، والتي كان يمكن أن تتحول إلى كارثة تؤدي لوفاة الطفل.
وقال مايك شميدت، المدعي العام في مقاطعة مولتنوماه، في بيان: "سقط الطفل على وجهه أولاً على السكة الحديدية والصخور قبل أن يتم إنقاذه بسرعة من على القضبان"، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع".
وعلى الرغم من أنه يمكن رؤية رأس الطفل وهو يتلامس مع السكة الحديدية، فقد جلس على الفور ومد يده إلى المنقذين الذين قفزوا لإنقاذه، وقال "شميدت": إن الطفل أبلغ في وقت لاحق عن صداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبينه.