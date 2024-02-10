زلزالٌ بقوة 5.7 درجة يضرب الجزيرة الكبرى في ولاية هاواي الأمريكية

يُذكر أن هاواي تقع في منطقة معروفة بمنطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتعرّض من وقتٍ لآخر لعديدٍ من الزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان، كما تضم جبل كيلاوا البركاني.