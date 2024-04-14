بعملية جراحية دقيقة.. شاهد ما استخرجه الأطباء من عين هذا الرجل

كما وجد تخطيط القلب أنه يعاني من إيقاع غير طبيعي في دقات القلب يتراوح بين 45 و48 نبضة في الدقيقة فقط؛ بينما يجب أن يتراوح المعدل الطبيعي بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، فشخّص الأطباء إصابته بمنعكس عين القلب (OCR)؛ وذلك عندما يحدث انخفاض في معدل ضربات القلب بسبب الضغط على عضلات العين.