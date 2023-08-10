بالصور: "كأنه يوم القيامة": جزر هاواي تحت خط النار.. والسكان يهربون إلى المحيط

وكتب "أوباما" على حسابه في منصة إكس "تويتر سابقاً": "من الصعب رؤية بعض الصور تخرج من هاواي - إنها في مكان له مرتبة خاصة جداً للكثيرين منا، أنا وميشيل نفكر في كل من فقد أحد أفراد أسرته، أو انقلبت حياته رأساً على عقب".