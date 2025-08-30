القهوة تتصدر قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً في الأسعار عالمياً خلال أغسطس

تصدرت القهوة قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً في الأسعار على مستوى العالم خلال شهر أغسطس الجاري، بينما سجلت أسعار الخشب والنحاس تراجعاً ملحوظاً، وفق بيانات من "آي سي إي فيوتشرز" و"سي إم إي غروب" وبورصة شانغهاي للمعادن، حللتها وكالة "نوفوستي".