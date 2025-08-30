القهوة تتصدر قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً في الأسعار عالمياً خلال أغسطس

تصدرت القهوة قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً في الأسعار على مستوى العالم خلال شهر أغسطس الجاري، بينما سجلت أسعار الخشب والنحاس تراجعاً ملحوظاً، وفق بيانات من "آي سي إي فيوتشرز" و"سي إم إي غروب" وبورصة شانغهاي للمعادن، حللتها وكالة "نوفوستي".
وأظهرت البيانات أن صنفي القهوة "روبوستا" و"أرابيكا" كانا الأكثر صعوداً، إذ ارتفعت أسعار "روبوستا" بمقدار 1.5 مرة خلال الشهر، فيما قفز سعر "أرابيكا" بنسبة 29%.
كما ارتفعت أسعار السكر في بورصة لندن وفول الصويا في السوق الأمريكية بنسبة 4.9%.
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار القهوة جاء بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات البرازيل، أكبر منتج للقهوة في العالم.
وفي المعادن، برز النيوديميوم المستخدم في صناعة المغناطيسات كأغلى المعادن بنهاية الصيف بعد أن قفزت قيمته بنسبة 20% خلال أغسطس، فيما ارتفع الليثيوم بنسبة 9.2% والموليبدينوم الضروري لصناعة السبائك بنسبة 7.7%.
في المقابل، شهدت مصادر الطاقة الرئيسية تراجعاً، حيث هبط البنزين في بورصة نيويورك بنسبة 13.2%، وانخفض النفط الخام الأمريكي "WTI" بنسبة 8.5%، وتراجع خام "برنت" بنسبة 8%. كما تراجع سعر الخشب المنشور بنسبة 19.2% ليسجل أكبر خسارة بين السلع، يليه النحاس بانخفاض 18.3%، ثم عصير البرتقال الذي فقد 13.7% من قيمته خلال الشهر.