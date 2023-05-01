شاهد.. المنزل الذي فجّر فيه زعيم "داعش" نفسه بعد أن حاصرته المخابرات التركية
أفادت مصادر تركية، اليوم (الاثنين)، بأن الزعيم المفترض لتنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسن القرشي، الذي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقتله في عملية نفذتها المخابرات التركية في سوريا، فجّر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، عن المصادر أن "القرشي" كان في منزل يضم مخبأً مموّهًا تحت الأرض في منطقة جنديرس التابعة لعفرين المجاورة لتركيا.
وبيّنت المصادر أن المخابرات التركية وجهت نداءً إلى "القرشي" لتسليم نفسه، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
وأضافت أن فريق المخابرات فجّر إثر ذلك جدران حديقة المنزل، ثم فجّر الأبواب الخلفية والجدران الجانبية ودخل البناء، ففجر "القرشي" نفسه، بحزام ناسف كان يرتديه، بعدما أدرك أنّه سيُلقى القبض عليه.
ونشرت وسائل إعلام تركية من بينها قناة "تي ار تي" التلفزيونية الرسمية، وشبكة "إيرونيوز" مشاهد يظهر فيها منزل مؤلف من طابقين محاط بحقول وجدرانه محطمة جزئيًا.