شاهد.. المنزل الذي فجّر فيه زعيم "داعش" نفسه بعد أن حاصرته المخابرات التركية

وأضافت أن فريق المخابرات فجّر إثر ذلك جدران حديقة المنزل، ثم فجّر الأبواب الخلفية والجدران الجانبية ودخل البناء، ففجر "القرشي" نفسه، بحزام ناسف كان يرتديه، بعدما أدرك أنّه سيُلقى القبض عليه.