ملفات سرية جديدة من تويتر تكشف ضغوطات "ميشيل أوباما" لحظر "ترامب"

ومن بين الملفات ذكر شيلنبرغر أن ضغوطًا داخلية وخارجية، بما في ذلك من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، أُرسلت إلى الشركة داعية إلى حظر ترامب من استخدام تويتر.