ملفات سرية جديدة من تويتر تكشف ضغوطات "ميشيل أوباما" لحظر "ترامب"

تواصل شركة تويتر بزعامة إيلون ماسك كشف تفاصيل سرية حول التعامل مع حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داخل الشركة، والضغوط التي أدت إلى حظر حساب ترامب نهائيًّا.
وبحسب الدفعة الجديدة من ملفات تويتر السرية، تم حظر الرئيس السابق من تويتر بعد يوم من مطالبة السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما وآخرين الشركة بإزالته "نهائيًّا"، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، أصدر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والصحفي مايكل شلينبرغر يوم السبت الدفعة الرابعة من وثائق تويتر التي تُظهر الاتصالات الداخلية من قِبل المديرين التنفيذيين للشركة بين 6 و8 يناير 2021، بما في ذلك بعد الفترة الوجيزة من أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.
ومن بين الملفات ذكر شيلنبرغر أن ضغوطًا داخلية وخارجية، بما في ذلك من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، أُرسلت إلى الشركة داعية إلى حظر ترامب من استخدام تويتر.
وكتبت ميشيل أوباما: "لقد حان الوقت الآن لشركات وادي السيليكون للتوقف عن تمكين هذا السلوك الوحشي، والذهاب إلى أبعد مما فعلوه بالفعل من خلال حظر هذا الرجل بشكل دائم من منصاتهم، ووضع سياسات لمنع استخدام تقنياتهم من قبل قادة الأمة الذين يغذون العنف".
وأظهرت الملفات أيضًا أن تويتر حافظ على سياسة تسمى "استثناءات من أجل المصلحة العامة"؛ إذ لم يتم حظر المسؤولين المنتخبين نظرًا لوجود اهتمام عام كبير بتعليقاتهم، حتى لو بدا أنها تنتهك سياسات أخرى.
وفي حين تم رفع تعليق ترامب المؤقت ألا أنه تم تجاهل هذه السياسة على وجه التحديد وعن قصد في حالة ترامب، حسبما ذكر شيلنبرغر، وفقًا لـ"العربية نت".
وذكر شيلنبرغر أن "دورسي كان في إجازة في بولينيزيا الفرنسية في الأسبوع الممتد من 4 إلى 8 يناير 2021".
وفوض الرئيس التنفيذي الكثير من المسؤولية لكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك رئيس الثقة والسلامة السابق على تويتر يويل روث، والرئيسة السابقة للشؤون القانونية والسياسة والثقة فيجايا جادي.
وكشف شلينبرغر أنه "في 2018 و2020 و2022 ذهبت 96٪ و98٪ و99٪ من التبرعات السياسية لموظفي تويتر إلى الديمقراطيين".
وأضاف شيلنبرغر أيضًا: "في عام 2017 غرد روث بأنه كان هناك نازيون حقيقيون في البيت الأبيض".
وأشار شلينبرغر أيضًا إلى أن موظفي تويتر "يدركون الفرق بين سياستهم وشروط خدمة تويتر، لكنهم يشاركون أيضًا في تفسيرات معقدة للمحتوى من أجل منع التغريدات المحظورة".
وبعد يوم من رسالة دورسي الإلكترونية التي دعا فيها إلى الاتساق وفقًا للشروط تم تعليق ترامب نهائيًّا بسبب الطريقة التي تم بها "تلقِّي منشوراته وتفسيرها".
وبعد أن اشترى ماسك موقع تويتر، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لها، تمت استعادة وصول ترامب إلى المنصة.
ومع ذلك لم يستأنف ترامب النشاط على حسابه، وقد أخبر قناة فوكس سابقًا أنه يعتزم البقاء على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال".