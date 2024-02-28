بشرى خير.. ابتكار أول صمام أبهري في العالم من أنسجة متبرَّع بها

ويشير مصدر في المكتب الإعلامي إلى أن هذا الابتكار فريد من نوعه؛ لأنه يتميز باستخدام طريقة خاصة في معالجة المواد البيولوجية والمحلول الخاص لتخزينها، الذي بفضله لا تتكلس مكونات الصمام، التي تعتبر واحدة من المشكلات الشائعة عند زراعة الأعضاء الصناعية البيولوجية، وبالإضافة إلى ذلك وفقًا للبيانات الأولية مدة خدمة هذا الصمام أطول بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالصمام الأبهري الاصطناعي المستخدم حاليًا، وهذا يعني أن المريض يحصل على صمام مدى الحياة.