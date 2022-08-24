إصابة زوجة بايدن بكورونا مجددًا وإلزام الرئيس الأمريكي بارتداء كمامة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا مجددًا، وإلزام الرئيس جو بايدن بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وفقًا لسبوتنيك.
وحسب الراديو الوطني العام npr) ) ثبتت إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بكورونا على الرغم من أن مكتبها يقول إنها لا تعاني أعراضًا.
وقالت مديرة اتصالات السيدة الأولى كيلسي دونوهيو في بيان إن الوحدة الطبية في البيت الأبيض أبلغت المخالطين عن قرب.
وثبتت إصابة السيدة الأولى، البالغة من العمر 71 عامًا، بكورونا، لأول مرة في 16 أغسطس الجاري بينما كانت في إجازة مع الرئيس في ساوث كارولينا.
وظلت جيل بايدن في العزل لمدة خمسة أيام، وخضعت لدورة علاج بحبوب باكسلوفيد، وشرعت في الانضمام إلى الرئيس في ولاية ديلاوير يوم الأحد بعد اختبارين سلبيين.
وأُصيب الرئيس الأمريكي في يوليو الماضي وكان لديه أيضًا حالة انتكاسة بعد علاجه باستخدام باكسلوفيد، وغادر الرئيس فترة عزلته الثانية في 6 أغسطس الجاري.
وسيلتزم بايدن لمدة 10 أيام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة، وفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض CDC))، لأنه على اتصال وثيق بالسيدة الأولى، حسب ما جاء في بيان البيت الأبيض.