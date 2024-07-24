وزنه 140 كجم.. أهالي مدينة إيطالية ينضمّون إلى عمدتها في نزهات تخفيف الوزن

قرّر عمدةُ مدينة "فالدوبياديني" الإيطالية تنظيمَ جولات مشي سريع أسبوعيًّا مع سكان المدينة؛ للتخلُّص من الوزن الزائد.
وفاز "لوتشيانو فريغونيزي" "47 عامًا" بولاية ثالثة كرئيس لبلدية فالدوبياديني؛ وهي بلدة تقع في منطقة فينيتو الشمالية، في يونيو الماضي، وهو أخذ عهدًا على نفسه بالعناية بشكل أفضل بصحته البدنية ومحاولة استعادة وزنه البالغ 90 كيلوغرامًا عندما انتخب للمرة الأولى قبل عقد من الزمن.
وألقى "فريجونيز"، الذي يبلغ وزنه الآن 140 كيلوغرامًا، باللوم في زيادة الوزن على "الالتزامات الودية" في العمل وساعات العمل الطويلة، قائلًا: "بالتأكيد كان الأمر يتعلق بالكسل ونمط الحياة الخامل أيضًا، لكن كوني عمدة يعني أنني لم أعد أمارس أي رياضة أو نشاط بدني".
وأضاف: "المشكلة الأخرى هي أنني أستمتع بالأكل والشرب، وبالتالي ليس من السهل اتباع نظام غذائي".
وتقع مدينة فالدوبياديني التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10000 نسمة، في قلب منطقة صناعة مشروب البروسيكو الجبلية في فينيتو؛ لكن الشامبانيا، التي تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بكأس متوسط من النبيذ الأبيض، لم تكن هي السبب في زيادة وزن العمدة.
ووفق صحيفة "الغارديان" قال "فريجونيز": "أنا أستمتع بكأس من البروسيكو من حين لآخر عندما أكون بصحبة أحدهم، ولكن الأمر يتعلّق أكثر بالطعام وساعات تناول الطعام غير المنتظمة؛ لذلك ربما كنت أتناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم، ولكن كان ذلك في وقت متأخر من الليل. لم تكن مشكلة جمالية؛ بدأت أشعر بعدم الراحة، وأتعب عندما أمشي، وكانت ركبتي وظهري تؤلمني، عمري 47 عامًا، وهو العمر الذي يتعين عليك فيه الاهتمام بجسمك. ولحسن الحظ أنا بصحة جيدة".
وكان أصدقاؤه قالوا ممازحين: إنه يجب أن يركز على فقدان وزنه في حملة إعادة انتخابه. وهو الاختيار الذي بدا أنه حفز المؤيدين بعد فوزه على منافسيه بفارق كبير بنسبة "67%" من الأصوات.
ثمّ تمّ دفعه لبدْء المشي مرة واحدة في الأسبوع بعد أنْ وصفه أحدهم بكلمة "panzone"، والتي تترجم على أنها "بدين".
وبدأ مسيرة المشي التي يبلغ طولها 5.5 كيلومترات، والتي تشمل حوالي 250 مترًا صعودًا، منذ بضعة أسابيع؛ حيث اجتذبت الجولة الأولى 45 شخصًا، مبينا أنه "في الأسبوع التالي أتى 113 شخصًا، وفي الأسبوع الماضي كان العدد 215، و12 كلبًا".