وزنه 140 كجم.. أهالي مدينة إيطالية ينضمّون إلى عمدتها في نزهات تخفيف الوزن

ووفق صحيفة "الغارديان" قال "فريجونيز": "أنا أستمتع بكأس من البروسيكو من حين لآخر عندما أكون بصحبة أحدهم، ولكن الأمر يتعلّق أكثر بالطعام وساعات تناول الطعام غير المنتظمة؛ لذلك ربما كنت أتناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم، ولكن كان ذلك في وقت متأخر من الليل. لم تكن مشكلة جمالية؛ بدأت أشعر بعدم الراحة، وأتعب عندما أمشي، وكانت ركبتي وظهري تؤلمني، عمري 47 عامًا، وهو العمر الذي يتعين عليك فيه الاهتمام بجسمك. ولحسن الحظ أنا بصحة جيدة".