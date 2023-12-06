رسميًّا.. أغرب علاقة بين "إسرائيل" والحصول على الجنسية الألمانية في ولاية ساكسونيا

وضعت ولاية ساكسونيا شرطًا أساسيًّا للحصول على الجنسية الألمانية وهو الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود، كما يجب التأكد من عدم وجود مؤشرات على معاداة للسامية.

وذكرت الولاية الألمانية في شروطها، أنه يجب على المتقدم التوقيع على هذه الشروط خطيًّا.