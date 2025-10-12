فيديو يوثق لحظة سقوط مروحية قرب شاطئ في كاليفورنيا وإصابة 5 أشخاص

شهدت مدينة هنتنغتون بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية حادثًا مروعًا بعد سقوط مروحية في موقف سيارات بالقرب من الشاطئ، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.