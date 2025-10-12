فيديو يوثق لحظة سقوط مروحية قرب شاطئ في كاليفورنيا وإصابة 5 أشخاص

شهدت مدينة هنتنغتون بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية حادثًا مروعًا بعد سقوط مروحية في موقف سيارات بالقرب من الشاطئ، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت إدارة شرطة هنتنغتون بيتش إن الحادث وقع عندما فقدت المروحية توازنها فجأة أثناء التحليق قبل أن تهوي نحو الأرض، لتسقط بين أحد المباني وعدد من أشجار النخيل.
وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة فقدان الطائرة السيطرة عليها، إذ بدت المروحية وهي تدور بشكل غير منتظم في السماء قبل ارتطامها العنيف بالأرض وسط ذهول المارة.
وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء أن اثنين من المصابين كانا على متن المروحية، بينما أصيب ثلاثة آخرون كانوا على الأرض أثناء سقوطها.
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الحادث، فيما رجّحت بعض المصادر أن يكون خلل فني أو عطل ميكانيكي وراء فقدان السيطرة على الطائرة.
وأكدت السلطات الأميركية أن فرق الطوارئ تعاملت بسرعة مع الحادث، وتمت السيطرة على الموقع ومنع وقوع حرائق أو أضرار إضافية.