حدث في 23 فبراير الماضي.. بالفيديو: وميضٌ لامع يكشف اللحظة التي يضرب فيها نيزكٌ القمر!

وكتب "فوجي" على تويتر: "لقد تمكنتُ من التقاط أكبر وميض اصطدام على سطح القمر في سجل المشاهدة الخاص بي! هذه صورةٌ لوميض ارتطام قمري ظهر يوم 23 فبراير 2023، مأخوذةٌ من منزلي في هيراتسوكا (أعيد عرضها بالسرعة الفعلية).. كان وميضًا هائلًا استمر في التألق لأكثر من ثانية، وبما أن القمر ليس له غلاف جوي؛ فلا يمكن رؤية الشهب والكرات النارية، وفي اللحظة التي تتشكل فيها فوهة البركان، تتوهج".