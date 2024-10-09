كانت متوجهة من جدة إلى القاهرة.. وفاة امرأة من إريتريا على متن طائرة مصر للطيران

توفيت امرأة من دولة إريتريا على متن طائرة لشركة مصر للطيران، كانت متوجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار القاهرة الدولي؛ وذلك إثر توقُّف عضلة القلب، بعد إجراء إنعاش قلبي رئوي لها لنحو ساعة من قِبل الفريق الطبي بالمطار.