احذر من 3 واحرص على 3.."أصدقاء العمل".. مزايا وعيوب ونقل كلام!

وبحسب "سلهب"، فإنه يجب على الموظف إعطاء الأولوية، لتكوين الصداقات مع الشخص المحب والمتفائل في مكان العمل، فهذه النوعية من الأشخاص يمكن أن تمنح الموظف دفعاً، للمضي قدماً في حال تعرض لانتكاسة، لافتة إلى أن الشخص المحب والمتفائل، يمكن الاعتماد عليه للحصول على تشجيع أو على نصائح، حول كيفية التعامل في المواقف الصعبة، كما أن هذه النوعية من الأشخاص، يمكن التحاور معها كونها تشعر مع الآخرين وتفرح للنجاح الذي قد يحققه غيرها، وهي تفعل هذا الأمر لثقتها بنفسها ولإدراكها أن دعم الآخرين، والفرح لهم لن يكون عائقاً أمامها، لتحقيق النجاح في مسيرتها المهنية.