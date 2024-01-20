بعد نجاح هبوط المسبار "سليم".. اليابان تصبح خامس دولة تهبط على سطح القمر

يبدو أن المسبار الفضائي الياباني “سليم” SLIM نجح ليل الجمعة - السبت في محاولته الهبوط على سطح القمر بدقة غير مسبوقة، على ما أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، لكنها تواجه مشكلة في ألواحها الشمسية.
وكانت وحدة “سليم” (وهو اسم مكوُّن من الأحرف الأولى لعبارة بالإنجليزية تعني “مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر”)، تدور حول الجرم السماوي الصخري منذ نهاية ديسمبر. وبدأت هبوطها قبل نحو عشرين دقيقة من الموعد المتوقع بسرعة تناهز 1700 متر في الثانية.
وأكّدت وكالة جاكسا أن المسبار الفضائي سليم هبط السبت في الساعة 00:20 (الجمعة الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش)، وتم إجراء اتصال معه منذ ذلك الحين.
وقالت الوكالة إن ألواح المسبار الشمسية لا تنتج الطاقة حالياً، لكن هيتوشي كونيناكا أحد مسؤوليها قال في مؤتمر صحفي، إنه من الممكن أن تعمل مجدداً عندما تتغيّر زاوية الشمس.
وأضاف “تعمل المركبة سليم باستخدام البطاريات الموجودة على متنها. ويتم تخزين البيانات التي تم الحصول عليها أثناء عملية الهبوط، ونعمل على تحقيق أقصى قدرٍ من النتائج العلمية من خلال نقل هذه البيانات إلى الأرض أولاً”.
وقال إن المركبة “تنقل بنجاح بيانات القياس عن بُعد إلى الأرض. وهذا يعني أن المعدات الموجودة على متنها في حالة جيدة بشكلٍ عام”.