بعد نجاح هبوط المسبار "سليم".. اليابان تصبح خامس دولة تهبط على سطح القمر

وأضاف “تعمل المركبة سليم باستخدام البطاريات الموجودة على متنها. ويتم تخزين البيانات التي تم الحصول عليها أثناء عملية الهبوط، ونعمل على تحقيق أقصى قدرٍ من النتائج العلمية من خلال نقل هذه البيانات إلى الأرض أولاً”.