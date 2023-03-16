حول العالم في صورة: في أمريكا.. غسل الملابس لا يتوقف حتى في وقت الفيضانات

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، تظهر مياه الفيضانات العارمة تغمر إحدى مغاسل الملابس في مقاطعة مونتيري في ولاية كاليفورنيا، وتحاصر شخصين يحاولان عبثًا ملء الغسالة، وغسل ملابسهما في هذه الظروف غير المواتية.
وأربكت الفيضانات التي تسببت بها عاصفة قوية، آلاف الأمريكان، وأجبرتهم على مغادرة منازلهم، كما تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 300 ألف شخص؛ فيما أحدث تصدعًا في سد مقاطعة مونتيري.
وحاصرت الفيضانات العارمة السكان في منازلهم وفي سياراتهم أثناء قيادتهم على الطرق؛ بينما حذّرت إدارة الطوارئ في الولاية من الانهيارات الصخرية والطينية المحتملة في المناطق التي دمّرتها حرائق الغابات من قبل.
وتواجه الولاية الأمريكية تقلبات حادة في الطقس من حين لآخر، فقبل أسابيع قليلة انهمرت الثلوج الكثيفة لتغطي أجزاء واسعة من كاليفورنيا في مشاهد غير مألوفة في الولاية المعروفة بأجوائها الدافئة، وشمسها الساطعة؛ فيما تعاني مناطق كثيرة منها على مدار العام من الجفاف، وحرائق الغابات التي تلتهم ملايين الهكتارات سنويًّا.
وتبلغ تقديرات الأضرار الناجمة عن سلسلة العواصف التي ضربت الولاية في الفترة الأخيرة من 31 إلى 34 مليار دولار؛ بما في ذلك المنازل والمركبات التي تضررت، أو فُقدت بسبب الطقس القاسي.