حول العالم في صورة: في أمريكا.. غسل الملابس لا يتوقف حتى في وقت الفيضانات

وتواجه الولاية الأمريكية تقلبات حادة في الطقس من حين لآخر، فقبل أسابيع قليلة انهمرت الثلوج الكثيفة لتغطي أجزاء واسعة من كاليفورنيا في مشاهد غير مألوفة في الولاية المعروفة بأجوائها الدافئة، وشمسها الساطعة؛ فيما تعاني مناطق كثيرة منها على مدار العام من الجفاف، وحرائق الغابات التي تلتهم ملايين الهكتارات سنويًّا.