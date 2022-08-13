مخاوف من كارثة بيئية في نهر يمر في ألمانيا وبولندا

تنتشر الأسماك النافقة في بحيرات بالقرب من بلدة شفيدت في شرق ألمانيا، ومن المتوقع أن تيارات المياه نقلتها من بولندا، حيث تم اكتشاف الحالات الأولى من قبل السكان والصيادين في يوليو الفائت.