آلة لبيع الذخيرة بجانب مدرسة متوسطة تثير جدلًا بأمريكا

وقال الموظفون في السوق: إنه تمّ وضع الآلة لأن هذا ما يهتمّ به عملاؤهم، بينما قال أحد سكان المنطقة: "أستمتع بالرماية، وأعتقد أنه يجب أن يكون للجميع الحقّ في شراء ذخيرة الأسلحة إذا حصلوا على ترخيص".