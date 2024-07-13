آلة لبيع الذخيرة بجانب مدرسة متوسطة تثير جدلًا بأمريكا

أثار تواجد آلة لبيع الذخيرة على بعد أقل من 200 ياردة من مدرسة متوسطة بأمريكا؛ حالة من القلق والإزعاج والمخاوف بين الأمريكيين.
ووفق "سي إن إن" العربية: لا يتّفق الجميع مع استخدام آلة بيع الذخيرة الأمريكية في "سوق لوي"، ولكن وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة "أميريكان راوندز"، غرانت ميجورز؛ فإن هذه الآلة لا تعمل مثل أي آلة بيع قديمة.
ومع ذلك فإنّ القلق بالنسبة للبعض لا يتعلّق فقط بزيادة توافر الذخيرة، وإنما وجود هذه الآلة أيضًا في متجر بالقرب من مدرسة متوسطة.
والدة صبي يرتاد المدرسة المجاورة قالت: إنه "في كل يوم بعد المدرسة يتسكّع الأطفال في ساحة انتظار السيارات تلك ويذهبون لشراء الوجبات الخفيفة. إنه أمر مزعج للغاية بالنسبة لي أن هذه الآلة موجودة في مكان يمكن للأطفال الوصول إليه مباشرة".
وقال الموظفون في السوق: إنه تمّ وضع الآلة لأن هذا ما يهتمّ به عملاؤهم، بينما قال أحد سكان المنطقة: "أستمتع بالرماية، وأعتقد أنه يجب أن يكون للجميع الحقّ في شراء ذخيرة الأسلحة إذا حصلوا على ترخيص".