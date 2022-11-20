الكويت.. تغريم وزارة التجارة مليون دينار لصالح أحد رجال الأعمال

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة: أن "التجارة" خسرت في 2017 حكماً من محكمة الاستئناف بخصوص شكوى مقدمة من أحد رجال الأعمال من أصحاب العلامات التجارية تشير إلى استغلال علامته المسجلة لدى "التجارة" من طرف آخر غير مستحق، رغم أن الوزارة كسبتها بحكم أول درجة.