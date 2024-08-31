طفرة وأرباح خيالية.. "ألعاب الفيديو التي خطفت الشباب".. صورة رقمية في استطلاع

وتتوقع "Bain" أن التطور التكنولوجي المتسارع وجعل الألعاب أكثر واقعية وإثارة؛ سيجذب المزيد من اللاعبين؛ خاصة مع تطور الأجهزة غير المخصصة للألعاب كالهواتف التي ستصبح الألعاب السحابية معها أقل تكلفة وأكثر شيوعًا، وسيصبح من السهل الوصول إلى الألعاب في أي وقت وفي أي مكان، ودون الحاجة إلى أجهزة قوية.