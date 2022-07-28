"وصمة عار".. مسؤول أمريكي يطالب بتغيير اسم جدري القردة "فورًا"

وحتى يوم الخميس، كان هناك ما يقرب من 20700 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض. وتم تسجيل أكثر من 4600 منهم في الولايات المتحدة، مع 1100 حالة في مدينة نيويورك.