شهر العسل انقلب لكابوس.. "ثورة البركان الأبيض".. رواية الموت والجروح!

وقالت سائحة أسترالية إنها وصلت إلى الجزيرة برفقة والدتها في جولة سياحية بعدما قرأت عن المنطقة في نشرة ترويجية، وأبلغت السائحة المحكمة عبر الفيديو، لكونها موجودة في أستراليا، بأنه لم يكن هناك أي تحذير، بل لم يكن هناك أي ذكر لوجود أمور خطيرة في الجزيرة.