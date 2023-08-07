متلازمة خطيرة.. تقرير يُحذر من خطورة السفر عبر "الدرجة الاقتصادية"

جاء ذلك في تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، مُرجعًا ذلك إلى أنه غالبًا ما يترافق السفر عبر الدرجة الاقتصادية مع ظروف الانتظار والازدحام والوقوف أو الجلوس لساعات طويلة، وهذا ما يرفع خطر الإصابة بالجلطات الدموية التي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.