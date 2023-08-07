متلازمة خطيرة.. تقرير يُحذر من خطورة السفر عبر "الدرجة الاقتصادية"

حذر خبراء متخصصون من أن ظروف السفر عبر الدرجة الاقتصادية، قد يؤدي إلى الضغط على الأوعية الدموية.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، مُرجعًا ذلك إلى أنه غالبًا ما يترافق السفر عبر الدرجة الاقتصادية مع ظروف الانتظار والازدحام والوقوف أو الجلوس لساعات طويلة، وهذا ما يرفع خطر الإصابة بالجلطات الدموية التي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.
وبيّن التقرير أن هذه الحالة يطلق عليه اسم "متلازمة الدرجة الاقتصادية".
وأضاف: يمكن أن تحدث تلك الجلطات لأي شخص يسافر عبر الدرجة الاقتصادية، لكن أولئك الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر.
وتشمل عوامل الخطر الأخرى وجود تاريخ عائلي لجلطات الدم، وعدم النشاط لفترات طويلة، وتلف الأوعية الدموية، وأمراض القلب والرئة، وزيادة الوزن.
وحدد التقرير بعض الأشياء التي يمكن القيام بها، قبل السفر وخلاله، لتقليل المخاطر، فقبل السفر نصح الخبراء بتجنب التدخين، والتقليل من الوجبات السريعة.
أما عند السفر، فنصحوا بالحرص على شرب الماء، وعدم ارتداء جوارب ضيقة، والاستمرار في التحرك لتنشيط الدورة الدموية.